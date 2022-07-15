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    • Yaşam
    • 15.07.2022 21:28
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    • 15.07.2022 21:31
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    Şanlıurfa'da otomobille seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

    Şanlurfa’nın Siverek ilçesinde, Cihan Büyükbudak (25), otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    DHA
    Otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıda öldü

    Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. 63 PV 009 plakalı otomobili ile ilçe merkezine ilerleyen Cihan Büyükbudak'ın, aracına yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla peş peşe ateş açıldı.

    Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler araçlarıyla kaçarken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Büyükbudak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

        Bir işyerine ait güvenlik kamerasının Büyükbudak'ın otomobilinin yanına gelen bir araçtan ateş açılması ve sonrasında yaşanan paniği görüntülediği belirlendi.

        Polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da otomobille seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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