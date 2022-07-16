Seyir halindeki cip kül oldu





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçta ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, o anlar kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen cip demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.



Yangından son anda kaçmayı başaran sürücü ve iki yolcu yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Gümüşhane-Trabzon Karayolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.