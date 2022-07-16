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    • Yaşam
    • 16.07.2022 20:05
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    • 16.07.2022 20:11
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    Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, hava sıcaklarının 42 dereceyi bulacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması vurgulandı.

    Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (%10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir." denildi.

    Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
        Mükemmel Eşleşme
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