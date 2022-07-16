CHP'li Datça Belediyesi'nden skandal sorumsuzluk örneği! Engelli personeli alevlerin ortasına attılar

SABAH'a konuşan Datça Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Gürsel Uçan, "Belediyemizin engelli kadrosunda çalışan iki arkadaşımız ekip çavuşları ile yangın bölgesine bakmak için yola çıkarken Mesudiye-Datça yolu üzerinde bir anda yangının ortasında kalmışlar. Biz kimseyi eline tırmık vererek zorla yangın bölgesine göndermedik. Bu yangın tam bir felaketti. Ben de yangının ortasında kaldım. Canımızı zor kurtardım. Bizim için tek sevindiğimiz durum arkadaşlarımızın hayatta olması" dedi.

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