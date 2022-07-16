Avukatın hırsı başına dert açtı! "Savcı sevgili" iddiası pahalıya patladı

Bir adliye dergisinin sayfa düzeni, editörlüğü ve basım işlerini yapan ajansta oyuncu ve editör olarak çalışan Güzin Metinkan, geçtiğimiz yıllarda bir tazminat davası için avukat Cemile Çolak ile anlaştı. Çolak, Güzinkan'ın tarafı olduğu tazminat davasını kazanıp, yaklaşık 1,5 milyon lirayı karşı taraftan tahsil etti. Oyuncu Güzin Metinkan, iddiaya göre avukatı tarafından tahsil edilen paranın bir kısmının kendisine ödenmediğini öğrendi. Avukatına durumu soran Güzinkan, paranın vekalet ücreti olarak kendisinde kalacağı yanıtınca alınca avukatını azletti.
TEKNE TURUNDAN BİR FOTOĞRAF DELİL OLDU
İddiaya göre Cemile Çolak bu duruma sinirlenerek, Güzinkan'a ihtarname çekti ve vekalet ücretinin ödenmeyen kısmını da talep etti. Güzinkan ise eski avukatı hakkında adli makamlara başvurdu. Hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veren avukat Cemile Çolak ise yine iddiaya göre Güzin Metinkan'ın bir savcı ile ilişki olduğunu bu nedenle kendisine mobbing uygulayarak, dosyalarda kendi başına işlem yapmaya çalıştığını son zamanlarda ise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Çolak, söz konusu savcının ismini de ifadesinde söyledi.
Savunma dilekçesi ardından durumdan haberdar olan savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Cemile Çolak'ın kendisine iftira attığını, Metinkan'ın sadece arkadaşı olduğunu ileri sürdü. Savcı şikayet dilekçesinde, "Bir arkadaşımın teknesinde Güzin ile tavla oynarken çekilmiş olduğum mayolu ve tişörtlü bir fotoğrafım ile ve yine bir yerde tek başıma otururken olan fotoğrafımı dava konusuyla alakası olmadığı halde delil olarak sunmuştur" dedi.