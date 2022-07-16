50 dereceyi gördü! Mardin'de kavurucu sıcaklar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kavurucu sıcak havalar vatandaşı olumsuz etkiliyor.
MARDİN KIZILTEPE'DE 50 DERECEYİ GÖRDÜ
Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, 2022 yılının tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı belirtilmişti. Kızıltepe'de de sabah saatlerinde dışarı bırakılan termometrede sıcaklık 50 derece, gölgede ise 46 dereceyi gösterdi.
VATANDAŞLAR ÇEŞME BAŞINA KOŞTU
Kızıltepe Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü. Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.
50 dereceyi gösteren termometreyi eline alan vatandaşlardan Emin Karakulak, "Bugün hava çok sıcak. Tabi temmuz ayının ortasına geldik ve sıcak oluyor. Bu yıl da çok sıcak. Bu termometreyi güneşe koyduğumuzda 50 derece, gölgeye koyduğumuzda 45 dereceyi gösteriyor. Tabi son yıllarda da kurak geçtiği için sıcak daha da sıcak oluyor" dedi.