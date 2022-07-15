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    • Yaşam
    • 15.07.2022 13:34
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    • 15.07.2022 13:34
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    Trabzon'da silahlı kavga: Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Trabzon’un Sürmene ilçesinde silahlı kavga çıktı. 3 kişiyi silahla yaralandıktan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Trabzon’da silahlı kavga

    Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Sürmene-Köprübaşı dolmuş durağının yanındaki banklarda oturan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. 3 kişiyi silahla yaralandıktan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Trabzon'da silahlı kavga: Yaralılar var
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