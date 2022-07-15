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    • Yaşam
    • 15.07.2022 13:43
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    • 15.07.2022 13:45
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    Niğde'de feci kaza: Devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

    Niğde'de yürek yakan bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti.

    Acı olay!

    Niğde'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı (45) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti, eşi Devrani Derebaşı (43) yaralandı.

    Kaza, dün gece saatlerinde Kömürcü köyünde meydana geldi. Devrani Derebaşı yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı ile oğlu Hüseyin Derebaşı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Niğde'de feci kaza: Devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti
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