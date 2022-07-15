Genç kızların videolarını çeken şüpheliye meydan dayağı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takibine aldığı 2 genç kızın videosunu çeken tacizci, vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

MÜDAHALEDE BULUNDU

Akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu.

LİNÇ EDİLMEKTEN KURTULDU

Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü. Şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Adının A.E. olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi.