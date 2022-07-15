Tekirdağ'da 'ördek' kavgası! Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı

'ŞİKAYETÇİYİM'

Evinde dinlenen Kıbrıs gazisi Ali Aydın, "Dün öğle saatlerinde hayvan otlatıyordum, o da kazlarını otlatıyordu orada. Ben de abdest alayım, öğle namazını ağacın altında kılayım dedim. Ağacın altında birkaç tane ördek vardı. Ona seslenip, "Namaz kılacağım, burada ördeklerin pisletmesin" deyip almasını istedim. Bana küfretmeye başladı. Elinde demir dirgen vardı, bana saplamaya geldi. Saplayamayınca vurmaya başladı. Kendimi korudum ve bu hale geldim. Orada olay yatıştı, hanımı geldi, ikinci kez vurmaya başlayınca bacağım kırıldı. Ondan şikayetçiyim" diye konuştu.

Ali Aydın, "Ben bu adama ne yapmışım? Öldürmeye kastediyor beni. Aramızda hiçbir husumet yok. Selam, sabah yoktu, husumetimiz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu" dedi.