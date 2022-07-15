Feci kazada öldü! Geriye kalan paylaşım yürek burktu: Ölümün takvimi yok

'ÖLÜMÜN TAKVİMİ YOK'

Henüz 21 yaşında olan Yusuf Derin'in, yakın bir tarihte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Derin'in, kendi fotoğrafının üzerine 'Ölümün takvimi yok' yazdığı görüldü.