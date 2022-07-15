Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.07.2022 20:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 20:42
    ABONE OL

    Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde İstanbul Valiliği tarafından cuma namazı öncesi düzenlenen programda FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası da yapıldı.

    Ayasofya-i Kebir Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Valiliği tarafından cuma namazı öncesinde düzenlenen programda şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

    Mevlid-i Şerif ve kasidelerin de okunduğu programın sonunda Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ve su dağıtıldı.

    Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, bazı şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye aşkına
    Haberler Yaşam Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
        SON DAKİKA