Adana'da SMA hastası olan Ömer ile Eda'nın aileleri yardım kampanyası için çağrıda bulundu

Adana'lı 2 yaşındaki Ömer Oruç'a SMA teşhisi kondu. Yurt dışında tedavisi bulunuyordu. Ancak bunun için 27 milyon TL gerekiyordu. Ailesi valilik onaylı olarak kampanya başlatıp herkese duyurdu.

Anne Tuba Oruç şöyle konuştu: "Oğlumun tedavisi için 27 milyon gerekiyor. Kampanyayla şu ana kadar bu paranın ancak 2,5 milyonunu toplayabildik. Ama bu para tedavisine yetmiyor. Yardımseverlerin Ömer'e sahip çıkmasını istiyorum. Tedaviyi karşılayacak gücümüz yok. Yardım kampanyası başlattık ve ayrıca kermeslere katılıp yiyecek ile eşyalar sattık. Ömer'i yaşatmak için ne gerekirse yapmaya çalışıyoruz. Ama bugüne kadar ancak 2,5 milyon TL topladık. Çocuğuma yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Yavrum her geçen gün gözlerimin önünde eriyor ve ölüme yaklaşıyor. Zamanla yarışıyoruz."

SMA 1 hastası olan çocuklardan biri de henüz 4 yaşındaki Eda Öz'dü. Anne Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden geniş çaplı kampanya başlatıldı. Ancak şimdiye kadar tedavi için gerekli olan 1 milyon 825 bin doların yüzde 70'i yani 1 milyon 277 bin 500 doları toplandı. Anne Hatice Öz, "Geriye 547 bin 500 dolar kaldı. Evladımın kurtulması için bu paranın toplanması lazım" açıklamasını yaptı.

ÖMER HESAP

Ömer Oruç'a destek olmak isteyenler, alıcı kısmına Tuba Oruç yazarak TR26000 62000 314000 0689 2764 IBAN numaralı hesaba yardımda bulunabilirler

SİZ DE EDA'YA DESTEK OLUN

Eda Öz'e yardım için de alıcı kısmına Hatice Baytekin yazıp TR08 0013 4000 0195 9261 8000 01'e para yatırabilirler.