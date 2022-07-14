Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.07.2022 04:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 04:43
    ABONE OL

    Samsun'da baba-oğul sünnet düğünün kana buladı! 1 ölü 6 yaralı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle 219. Sokak'ta akşam saatlerinde bir sünnet düğünü yapıldı. Sünnet düğününe gelen bir kişi taşkınlık yapınca düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Olayın ardından babası ile gelen kişi düğünü kana buladı.

    İHA
    Baba-oğul sünnet düğününü kana buladı

    Samsun'da sünnet düğünü kana bulandı. Baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle 219. Sokak'ta yapılan sünnet düğününde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Özvatan'ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı.

    Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.

        Açılan ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye aşkına
        Haberler Yaşam Samsun'da baba-oğul sünnet düğünün kana buladı! 1 ölü 6 yaralı
            SON DAKİKA