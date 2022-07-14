Samsun'da baba-oğul sünnet düğünün kana buladı! 1 ölü 6 yaralı

Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.