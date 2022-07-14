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    • Yaşam
    • 15.07.2022 05:28
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    • 15.07.2022 05:28
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    İzmit'te 2 genç ödünç aldıkları araçla parka uçtu! 1 ölü 1 yaralı

    İzmit'tin Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi. Yusuf Derin (21) ile Enes Karabulut (19) ödünç aldıkları bir araçla parka daldı. Kaza sonucunda Yusuf Derin hayatını kaybetti.

    DHA
    Ödünç aldıkları araçla parka uçtular! 1 ölü

    İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları hafif ticari araçla parka uçtu. Kazada Yusuf Derin (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Enes Karabulut (19) ağır yaralandı.

    Kaza saat 03.30 sıralarında Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf Derin arkadaşı Enes Karabulut ile birlikte bir tanıdıklarından ödünç aldıkları 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araçla gezintiye çıktı.

    Bulvar üzerine geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarptıktan sonra savrulmaya başladı. İki ağacı deviren araç, çocuk parkına çarptıktan sonra durabildi.
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        Haberler Yaşam İzmit'te 2 genç ödünç aldıkları araçla parka uçtu! 1 ölü 1 yaralı
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