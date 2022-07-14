İzmir’de eşini öldüren zanlı tutuklandı

Olay saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kader Değirmen (38) vücudunun çeşitli yerlerinden kesici ve delici aletle öldürülmüş halde oğlu tarafından bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kader Değirmen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, Değirmenci'yi öldürdüğü öne sürülen H.D.'nin (55) peşine düştü. Şüpheli H.D.'nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Kamyoneti durduran polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.D.'nin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. H.D.'nin kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını belirleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi H.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.