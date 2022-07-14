Sabancı Ailesi’nde miras savaşı kızıştı! Sevilay Sabancı Çınar tapu iptali için dava açtı, 600 milyon dolarlık tarihi...

Türkiye'nin konuştuğu miras kavgası 19 yıl önce başladı. Adana'da yaşayan Sevilay Çınar, Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İlhan Sabancı ile Nevin Tenik'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini açıkladı. 5 yıl önce Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçıları arasında yer aldı. Akbank ve Bossa hisselerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkuller için "mal tespiti davası" açtı. Son olarak 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk'ün tapu iptali ve tescili için başvuru yaptı.