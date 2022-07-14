Sabancı Ailesi’nde miras savaşı kızıştı! Sevilay Sabancı Çınar tapu iptali için dava açtı, 600 milyon dolarlık tarihi...

Türkiye'nin konuştuğu miras kavgası 19 yıl önce başladı. Adana'da yaşayan Sevilay Çınar, Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İlhan Sabancı ile Nevin Tenik'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini açıkladı. 5 yıl önce Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçıları arasında yer aldı. Akbank ve Bossa hisselerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkuller için "mal tespiti davası" açtı. Son olarak 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk'ün tapu iptali ve tescili için başvuru yaptı.
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Çınar'a 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti, köşk için açılan davanın ise reddini açıkladı. Karara itiraz eden Sevilay Sabancı, hukuk zaferini kazandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tapunun iptalinde karar kıldı. Müzeyi kullanan Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü kullanım hakkını da kaldırdı! Sevilay Sabancı'nın avukatı Dr. M. Çağrı Bağatur, "Atlı Köşk'ün müze olarak kullanılması müvekkilimin mirasçı olduğu gerçeğini değiştirmez. Müvekkilim davada kötü niyetli değildir" ifadesini kullandı.
İstanbul Emirgan'daki köşk 1925'te Prens Mehmed Ali Hasan tarafından İtalyan mimar Edouard De Nari'ye yaptırıldı. 1951'de Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alındı. Heykeltıraş Louis Doumas'ın at heykelinin köşkün önüne yerleştirilmesinden dolayı "Atlı Köşk" olarak anıldı. Köşkteki ikinci at heykeli ise 4. Haçlı Seferi sırasında Haçlı tarafından yağmalanan İstanbul Sultanahmet meydanından alınarak, Venedik'e götürülen 4 attan birisinin dökümü...