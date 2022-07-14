Otomobille ezmeye çalıştı kontrolü kaybedince dükkana daldı! Yer: Beyoğlu

EZİLMEKTEN MİLİMETRELERLE KURTULDU

Olayın görgü tanığı Kubilay Kavukluoğlu "Olayı bizzat gördüm. Madde bağımlısı kişi otomobil sürücüsünden para istemiş, otomobilde kadınlar da vardı. Sürücü park ettiği yerden çıkmaya çalışıyordu. Madde bağımlısı ona küfretti, birkaç kötü söz kullandı. Ben içeri girdim. O sırada otomobil geri gelmeye başladı ve onu ezmeye çalıştı. Sonra ileri sürüp yine ezmeye çalıştı. Madde bağımlısı kaçıp milimetrelerle ezilmekten kurtuluyor. Otomobil sonra iş yerinin içine girdi. Sürücü otomobilden inip üstüne saldırdı. Biz araya girdik. Kavgayı ayırdık. Otomobilde kadınlar vardı. Sadece onlar değil herkes panik oldu" dedi.