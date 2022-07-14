Ben en fazla bir kat inebildim. Bir noktadan sonra korktum ve gidemedim. İndiğim Buzluk Mağarasından da bir parça buz aldım. Ben Elazığ'a gelip de burayı görmeyen bütün vatandaşlarımıza burayı gelip görmelerini tavsiye ederim. Ayrıca resmi kurumlar ve insanlarımızın buranın temizliğine dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.