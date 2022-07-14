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    • Yaşam
    • 14.07.2022 13:27
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    • 14.07.2022 13:28
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    Edirne’de 3 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu

    Edirne’nin İpsala ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, şehir merkezinde sulama kanalında bulundu. Jandarma ve polis olayla ilgili inceleme başlattı

    Aranan adam ölü bulundu!

    Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

    Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı.

    3 GÜNDÜR ARANAN ŞAHSIN CESEDİ ÇIKTI
    Cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Adalıoğlu'na ait olduğunu belirlediler. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

    Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattıkları incelemeler devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Edirne’de 3 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu
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