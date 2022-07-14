Edirne’de 3 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı.

3 GÜNDÜR ARANAN ŞAHSIN CESEDİ ÇIKTI

Cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Adalıoğlu'na ait olduğunu belirlediler. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattıkları incelemeler devam ediyor.