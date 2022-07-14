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    • Yaşam
    • 15.07.2022 05:49
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    • 15.07.2022 05:49
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    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir çelik fabrikasında korkutan yangın! Asit tanklarına sıçramadan söndürüldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece yarısı bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Yangının hemen ardından olaya müdahele eden itfaiye ekipleri yangını asit tanklarına sıçramadan söndürdü.

    İHA
    Demir çelik fabrikasında korkutan yangın

    Kocaeli'de alevlere teslim olan demir çelik fabrikasında yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Yangın, saat 01.30 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın fabrikayı sardı.

    Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmit'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangının asit tanklarına sıçraması engellenerek patlamanın eşiğinden dönüldü.

        Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik yoğun çalışmanın neticesinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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        Haberler Yaşam Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir çelik fabrikasında korkutan yangın! Asit tanklarına sıçramadan söndürüldü
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