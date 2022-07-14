Gece yarısı korkunç kaza! Taksi iki mandaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, İstanbul Eyüpsultan D-20 Karayolu Işıklar Köyü geçişinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sertel Ş'nin kullandığı 34 TCT 60 plakalı taksi, Işıklar Köyü geçişinde ana yola çıkan iki mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.
Taksi sürücüsü Sertel Ş. ile takside bulunan kimliği belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Taksinin çarptığı iki manda olay yerinde öldü. Meydana gelen kazayı son anda fark edip ani fren yapan Muhammed M.'nin kullandığı 34 DTV 126 plakalı otomobil de hızını kesemeyince mandaların üzerinden geçti. Muhammed M. de kazadan yara almadan kurtuldu.
TAKSİDE BULUNAN 1 YOLCU VE YOLA ÇIKAN 2 MANDA ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri tarafından taksiden çıkartılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Sertel Ş. ve 1 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.