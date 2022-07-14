Gece yarısı korkunç kaza! Taksi iki mandaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Taksinin ön tarafında oturan kimliği belirlenemeyen 1 yolcu hayatını kaybederken, 2 manda can verdi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar ve ölen iki manda olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım görevlilerinin çalışmaları sonrasında yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili konuşan Yasin Yılmaz, "Bu havalimanı 3.5 yıl oldu açılalı, burası kırsal bir bölge. Kırsal bölgede başıboş camışlar atlar, ahırlara bağlanmıyor. Bu yollarda başıboş geziyor. Bizler yavaşça gittiğimiz halde gördüğünüz durum ortada. Buradaki hayvanlar siyah olduğu için gece karanlığında tespit etmek çok zor. Biz 20 metre kala tespit ediyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Bugün bir yolcu daha öldü. Şoförün de durumu kritik. Yarın ne olacağı belli değil. Burada daha önce de 5-6 kez kaza oldu. Daha önce bir arkadaşımız ata, başka bir arkadaşımız mandaya vurdu." dedi.