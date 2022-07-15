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    • Yaşam
    • 15.07.2022 08:45
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    • 15.07.2022 08:58
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    Hasta taşıyan araca otomobil çarptı takla attı

    Tekirdağ'da hastaneye hasta götüren bir araca otomobil çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle takla atarken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Hasta taşıyan araca otomobil çarptı takla attı

    Tekirdağ Çorlu'da hastaneye hasta götüren araca arkadan çarpan otomobil takla attı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, İstanbul yolu üzeri Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi girişinde meydana geldi. Yakınını özel bir hastaneye götürdüğü sırada Eski Bağlar Caddesi'ne sapan Ergene ilçesi İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar'ın kullandığı 59 YE 567 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Vural Gezici idaresindeki otomobil arkadan çarparak takla attı.


    Kaza sonrası takla atan araçta sürücü Gezici ve yolcu olarak bulunan Yasin Yaman yaralandı. Sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    İĞNELER MUHTARI: "DOKTORA GİDİYORDUK"
    Kazayla ilgili konuşan İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar, "Bir yakınımızı doktora diye götürmek için yola çıkmıştık. Maalesef talihsiz bir kazaya karıştık. Biz de bir şey yok. Çok şükür takla atan araçtaki yaralıların durumu iyi" diye konuştu.

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