Datça, Çeşme ve Urla’da orman yangınları çıktı! İlçede bir çok ev taliye edildi

Muğla Datça'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İlçede alevlerin tehdit ettiği bir çok ev tahliye edildi, İzmir'in Çeşme ilçesinde de makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. 7 işçi gözaltına alındı. İzmir Urla'da da orman yangını çıktı. Yangınlara 10 uçak, 16 helikopterle havadan, 75 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve 400 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.