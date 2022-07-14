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    • Yaşam
    • 14.07.2022 21:47
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    • 14.07.2022 21:47
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    Antalya'da yol yapım çalışması sırasında patlama! 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

    Antalya'da orman yolu yapım çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 17 yaşındaki akrabası ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da yol yapım çalışması sırasında patlama

    Antalya'da orman yolu yapımı sırasında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki akrabası yaralandı.

    Olay, Gazipaşa ilçesi Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolu ihalesini alan taşeron firma çalışanları güzergahta bulunan kayayı EYP ile yardımıyla kaldırmak istedi. EYP'nin patlamasıyla bölgede bulunan taşeron firma sahibinin oğlu Yakup Serçe (15) ve akrabası S.S. (17), yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki yaralı çocuğu Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Firma sahibinin oğlu olan 15 yaşındaki Yakup Serçe doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Antalya'da yol yapım çalışması sırasında patlama! 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
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