Antalya'da yol yapım çalışması sırasında patlama! 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki yaralı çocuğu Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Firma sahibinin oğlu olan 15 yaşındaki Yakup Serçe doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN