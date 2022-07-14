Osmaniye’de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Mehmet D'nin oğlu Ümit D. (22) ile Yasin D.'nin kardeşi Abdurrahman D.'nin (35) de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahların çekilmesiyle tarafların birbirlerine ateş açması sonucu Mehmet D. ve oğlu Ümit D. ile Yasin D. ve kardeşi Abdurrahman D. tabanca ile vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.