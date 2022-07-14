ATV'nin yapımcılığını üstlendiği Fatih Sultan Mehmed Han filminin çekimleri 20 Temmuz'da başlıyor: ‘Fatih’in entelektüelliğini ve zekasını yansıtacağız’

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul Fethi'ni anlatan televizyon filminde rol alan oyuncular, bayramdan hemen önce Turkuvaz Medya Binası'nda gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi.
Can Sipahi'nin Fatih'i canlandıracağı filmin oyuncu kadrosu da kalabalık. Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Ekrem Arslan'ın yönettiği filmde; Orhan Kılıç, Caner Kurtaran, Emin Gürsoy, Bülent Alkış, Adnan Biricik, Turgay Tanülkü, Kemal Denizci, Öner Ateş, Osman Karakoç, Burak Çimen, Ahmet Mark Sömers, Cengiz Ergezer, Tevfik Erman Kutlu, Mustafa Murat Yatman, Harun Dağaşan, Kamil Özkaynak, Serkan Melikoğlu rol alıyor. Atv yapımcılığında hayata geçirilecek olan 'Fatih Sultan Mehmed' adlı filmin çekimleri, 20 Temmuz'da başlayacak. Yönetmen Ekrem Arslan, "Fetihten çok Fatih'i ana eksene aldık. Fatih'in sadece cengaverliğini değil bilgisini entelektüel kimliğini, şairliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Atv'nin böyle önemli bir projeyi sahiplenmesi büyük bir cesaret örneği" dedi.
'PROJEYİ İLK DUYDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM
Filmde Fatih karakterine hayat verecek olan, daha önce ise Payitaht Abdülhamid dizisinde şehzadeyi canlandıran Can Sipahi, yeni rolü için oldukça heyecanlı. Sabah'ta yer alan habere göre, genç oyuncu rolüyle ilgili şöyle konuştu: "Fatih, çağ değiştiren bir sultan. İlk duyduğumda 10 dakika kendime gelmeye çalıştım. Çok önemli, çok zor, çok ciddi hazırlık isteyen bir rol. Fatih Sultan Mehmed'le ilgili hemen okumalar yapmaya, belgeseller seyretmeye başladım. Fizik olarak kendimi daha da geliştireceğim. Savaş sahneleri için at binme ve kılıç kullanma eğitiminden geçeceğiz. Kariyerimin şu ana kadarki en önemli işi olacağını düşünüyorum."