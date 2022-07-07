ATV'nin yapımcılığını üstlendiği Fatih Sultan Mehmed Han filminin ekibi çalışmalara başlıyor!

49 senelik ömrü içinde 30 senelik hükümdarlık sürerek Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı olan Fatih Sultan Mehmed'in hayatı yeniden film oluyor. Yapımını ATV'nin üstlendiği, senaryosunu Murat Kaman'ın ele aldığı, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan ve Halil Caner Çetiner'in oturacağı filmin ilk senaryo toplantısı bugün yapılacak.



ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı olan ileri görüşlü, bilgili ve sanatsever bir lidere dünya tarihinde çok az rastlanılır. Avrupa'da da Grand Turco (Büyük Türk) adıyla anılan Fatih Sultan Mehmed, tarihin entelektüel dehası olarak adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.

Senaryosunu Murat Kaman'ın ele aldığı, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan ve Halil Caner Çetiner'in oturacağı hikaye 2. Kosova savaşı ile açılır. Paralel kurguda ilerleyen hikaye, Aşıkpaşazade'nin ağzından Mehmed'in torunlarına anlatılmaktadır, satranç taşlarını dizme ve stratejik bir oyun esnasında. Korkut, Ahmet ve Selim can kulağı ile tarihe ecdadı tarafından yazılan zaferlerin hikayesinin ayrıntılarını dinlemektedirler.

Film Künyesi

Yönetmen / Ekrem Arslan

Kreatif Yönetmen / Halil Caner Çetiner

Yapımcı / ATV

Senaryo / Murat Kaman

Mecra / ATV – Dijital Platformlar

Yapım Yılı: 2022