ATV'nin yapımcılığını üstlendiği Fatih Sultan Mehmed Han filminin ekibi çalışmalara başlıyor!

49 senelik ömrü içinde 30 senelik hükümdarlık sürerek Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı olan Fatih Sultan Mehmed'in hayatı yeniden film oluyor. Yapımını ATV'nin üstlendiği, senaryosunu Murat Kaman'ın ele aldığı, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan ve Halil Caner Çetiner'in oturacağı filmin ilk senaryo toplantısı bugün yapılacak.
ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI
Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı olan ileri görüşlü, bilgili ve sanatsever bir lidere dünya tarihinde çok az rastlanılır. Avrupa'da da Grand Turco (Büyük Türk) adıyla anılan Fatih Sultan Mehmed, tarihin entelektüel dehası olarak adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.
Senaryosunu Murat Kaman'ın ele aldığı, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan ve Halil Caner Çetiner'in oturacağı hikaye 2. Kosova savaşı ile açılır. Paralel kurguda ilerleyen hikaye, Aşıkpaşazade'nin ağzından Mehmed'in torunlarına anlatılmaktadır, satranç taşlarını dizme ve stratejik bir oyun esnasında. Korkut, Ahmet ve Selim can kulağı ile tarihe ecdadı tarafından yazılan zaferlerin hikayesinin ayrıntılarını dinlemektedirler.
Film Künyesi
Yönetmen / Ekrem Arslan
Kreatif Yönetmen / Halil Caner Çetiner
Yapımcı / ATV
Senaryo / Murat Kaman
Mecra / ATV – Dijital Platformlar
Yapım Yılı: 2022
FATİH SULTAN MEHMET'İN HAYATI
Sultan 2. Murat'ın oğlu olan 2. Mehmet, 30 Mart 1432'de dönemin başkenti Edirne'de dünyaya geldi.
İki lalası Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim ile 1443'te 11 yaşında iken Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderilen 2. Mehmet, aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine Osmanlı tahtının tek varisi durumuna geldi.
Babası Sultan 2. Murat'ın talebiyle 1444'te, henüz 12 yaşındayken tahta çıkan 2. Mehmet, tahtı iki yıl sonra 1446'da tekrar babasına devretti.
2. Mehmet, 19 yaşına geldiğinde Sultan 2. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı.
Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan 2. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan 2. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u, 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek "Fatih" unvanını aldı.
Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı.
İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi.
Sultan Mehmet, ilk tahta çıktığı dönemde ve İstanbul'un fethi sırasında sergilediği tutumlar nedeniyle uzun yıllar devlet yönetiminde söz sahibi olan Çandarlı Halil Paşa'yı 10 Temmuz 1453'te Edirne'de idam ettirdi.
Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle antlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Limni, Taşoz ve Semadirek'i işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı.
1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Eflak'ı, 1463'te ise Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı.
İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi.
Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.
Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda vefat etti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camisi'ndeki türbesine defnedildi.