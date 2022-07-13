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    • Yaşam
    • 13.07.2022 21:23
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    • 13.07.2022 21:23
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    Kazayla kendini vuran yaşlı adam hastanede öldü

    Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran 70 yaşındaki Osman Yardibi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Kazayla kendini vuran adam öldü

    Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, 3 gün önce Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Osman Yardibi (70) isimli şahıs taburede oturduğu sırada eline aldığı kurulu havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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