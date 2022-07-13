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    • Yaşam
    • 13.07.2022 20:39
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    • 13.07.2022 20:39
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    Çaldığı kasayla birlikte yakalandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği evden kasayı çalan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çaldığı kasayla birlikte yakalandı

    Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık için bir eve giren şahıs, içerisinde para ve ziynet eşyasının bulunduğu çaldı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda olayın failinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisi F.D'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.

    Para kasasını açtığı tespit edilen F.D., kasa içerisindeki 24 bin 155 TL para ve ziynet eşyalar ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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