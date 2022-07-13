İstanbul'da korkunç ölüm! Üniversite öğrencinin cansız bedeni başına poşet geçirilmiş halde bulundu yanında oksijen tüpü vardı

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can Belice, kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile olaydan bir gün önce yaşadıkları rezidansa geldi.
Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.
EVE DÖNÜNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Belice'ye Beyoğlu Cihangir'e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi. Ardından genç kız Belice'nin yanından ayrılarak yola koyuldu.
Bir süre sonra Belice'nin gelmemesi üzerine Rana K., önce onu aradı ardından da mesaj attı. Gencin yanıt vermemesi üzerine merak ederek eve geri gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.