İstanbul'da korkunç ölüm! Üniversite öğrencinin cansız bedeni başına poşet geçirilmiş halde bulundu yanında oksijen tüpü vardı

Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice'ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.