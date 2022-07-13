Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI
Sabah saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AR 2874 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak takla attı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.