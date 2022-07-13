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    • Yaşam
    • 13.07.2022 10:30
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    • 13.07.2022 10:30
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    Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

    Van’ın Çatak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi olay yerinden hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

    İHA
    Takla atan minibüs hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

    Van'ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

    YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI
    Sabah saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AR 2874 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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