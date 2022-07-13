Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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