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    • Yaşam
    • 13.07.2022 18:46
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    • 13.07.2022 18:48
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    Eski THY genel müdürü ve pilot Atilla Çelebi vefat etti

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yollarında (THY) 1994-1997 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Kaptan Pilot Atilla Çelebi, 92 yaşında vefat etti.

    THY’nin acı kaybı

    Türk Hava Yollarında (THY) 1994-1997 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Kaptan Pilot Atilla Çelebi, 92 yaşında vefat etti.

    Çelebi'nin vefatını sosyal medya hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden Kaptan Pilot Atilla Çelebi'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    THY'DE GENEL MÜDÜRLÜK YAPMIŞTI
    Türk Hava Kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra çeşitli hava yolu şirketlerinde ve THY'de pilotluk yapan Atilla Çelebi, 1994-1997 yılları arasında THY Genel Müdürü olarak görev almıştı.

    Çelebi'nin cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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