18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş at yüzdürürken boğuldu

Arkadaşları tarafından denizde aranan ve 20 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş'ın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği belirtildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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