Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.07.2022 16:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 17:02
    ABONE OL

    18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş at yüzdürürken boğuldu

    Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdüren apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş (18) boğuldu. Demirbaş’ın ölümünü Türkiye Jokey Kulübü (TJK) duyurdu. Apranti Uğurcan Demirbaş’ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline geldiği, atın üzerinde deniz içerisinde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiye suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi. Demirbaş'ın 20 dakika sonra sudan çıkarıldığı ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

    DHA
    Genç apranti at yüzdürürken hayatını kaybetti

    Olay, Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Denizde at yüzdüren Uğurcan Demirbaş, boğuldu.

    TJK, Demirbaş'ın ölümünü yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."

    Genç apranti Uğurcan Demirbaş, Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran'da düzenlenen yarışta, Kademova isimli safkan atla ilk birinciliğini elde etmişti.

        20 DAKİKA SONRA SUDAN ÇIKARILMIŞ
        Apranti Uğurcan Demirbaş'ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline geldiği, atın üzerinde deniz içerisinde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiye suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi.

        Arkadaşları tarafından denizde aranan ve 20 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş'ın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği belirtildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’de enflasyon fırladı
        Haberler Yaşam 18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş at yüzdürürken boğuldu
            SON DAKİKA