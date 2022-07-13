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    • Yaşam
    • 13.07.2022 16:45
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    • 13.07.2022 16:45
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    Cansız bedenini arkadaşı buldu: Köpekleri kapısından ayrılmadı

    Antalya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan iki çocuk babası adam, yalnız yaşadığı müstakil evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu. Cansız bedeni bulunan adamın, otomobilinin camlarının açık ve anahtarı üstünde bulunması dikkat çekerken, evinin bahçesinde beslediği köpeklerin evin kapısından ayrılmadığı görüldü.

    İHA
    Ölen adamı köpekleri terk etmedi

    İki gündür kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki Süleyman Şen'in cansız bedeni, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Birlik Sokak üzerinde bulunan müstakil evinde bugün öğle saatlerinde ziyarete gelen arkadaşı tarafından bulundu.

    DİKKAT ÇEKEN DETAY!
    Anahtarın üstünde bulunduğu kapıyı açmasıyla birlikte Şen'in cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Süleyman Şen'e ait otomobilin evin önünde camları açık ve anahtarı üstünde bir şekilde bulunması dikkat çekti.

    Şen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        KÖPEKLERİ AYRILMADI
        Süleyman Şen'in bakıp beslediği iki köpek ise evin önünden ayrılmadı.

        Bahçede kulübeleri olan iki köpek, ekiplerin çalışmaları esnasında evin giriş kapısında bekledi.

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