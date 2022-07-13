İki gündür kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki Süleyman Şen'in cansız bedeni, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Birlik Sokak üzerinde bulunan müstakil evinde bugün öğle saatlerinde ziyarete gelen arkadaşı tarafından bulundu.
DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Anahtarın üstünde bulunduğu kapıyı açmasıyla birlikte Şen'in cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Süleyman Şen'e ait otomobilin evin önünde camları açık ve anahtarı üstünde bir şekilde bulunması dikkat çekti.