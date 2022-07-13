İzmir’de hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası

Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı olarak pek çok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarı geldi.
Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanlara ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi'ndeki bir araziye usule aykırı şekilde atıldığını söyledi.
ŞİKAYETTE BULUNULDU
İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BAYÇEV) Başkanı, Avukat Ayşe Aydın, beraberindeki hayvanseverlerle bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikayetçi olundu. Bunun yanında Cumhuriyet Savcılığına, sorumluların bazı belediye yetkilileri olduğu gerekçesiyle de ayrıca şikayette bulunuldu.