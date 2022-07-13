İzmir’de hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası

'DELİLLERİN BİR AN ÖNCE TOPLANMASI GEREKİYOR'



İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda yer alan Avukat Şefika Yıldırım Sert ise, "Olayın aydınlatılması için delilerin ivedilikle toplanması gerekiyor. Biz olay yerinde kazı yapılmasını, kamera kayıtlarının alınmasını aynı zamanda bakım evi kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. Bu delillerin bir an önce toplanması gerekiyor. Aynı zamanda nekropsi için de zaman geçiyor. Çünkü canlı bir dokuyla çalışılması gerekiyor. Oraya gidildiğinde bulunan köpek ölüleri, nekropsiye uygun değil. Çok zaman önce ölmüşler. Katılaşmış, çürümeye başlamış. Birçoğunun kemiği geriye kalmış. Bu koşullarda nekropsi yapılması mümkün değil. Olayın aydınlatılması için talep ettiğimiz delillerin toplanmasını istiyoruz. Baro olarak olayın takipçisiyiz" dedi.