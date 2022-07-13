Büyükbaş hayvanları beslediği ahırda 6 yılda restore etti! İşte 1955 model klasik otomobilin son hali





1980'li yıllardan bu yana klasik otomobillere bindiğini belirten Özyetiş, "Hep bu arabalarla büyüdüğümüz ve ehliyeti bu araçlarla aldığımız ve bunlara karşı da yoğun bir ilgimiz olduğu için, hala hayatımızda vazgeçilmez bir tutku. Bindiğimiz arabalar genelde tek kapı, 8 silindir ve zamanın gözde araçları. Hulusi Kentmen neye binmişse, Serdar Gökhan neye binmişse, Cüneyt Arkın neye binmişse biz de onlara biniyoruz ve bundan da keyif alıyoruz" dedi.