Muğla ve İzmir'de peş peşe orman yangınları! Datça'daki yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
İşte Datça ve Çeşme'deki yangınlardan dakika dakika son gelişmeler;
12.32: DATÇA YANGINI KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;
Bu saatlerde ilk müdaheleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD'ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü'müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
"3 BİN 520 VATANDAŞIMIZ UYGUN YERLERE NAKLEDİLMİŞTİR"
Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekde yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır.
YANGINDAN ETKİLENEN 22 KİŞİDEN 13'Ü TABURCU EDİLDİ
Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerlerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilenmi, bu olumsuz etkilenen vatandaşlarımız arasında 22 kişi, 13 kişi taburcu edilmiş bu 22 kişiden, 7 kişinin tedavisi sürmekte bir belediye çalışanımızda ise 3. derece bir yanık söz konusu, hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Yine insan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız da onlarla ilgili de ifade ettiğim gibi kurtarma çalışmalarım bulunmuştur. Kocadağ bölgesinde tam radarın olduğu muhitte 500 yaban keçisi de çalışmalarla birlikte kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir fakat her halukarda canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.
"24 SAAT DAHİ SÜRMEDEN BU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"
Tabiki 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği itibarıyla gerekse hava rutubetinin düşüklüğü dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden olmuştur. Alan aslında çok büyük bir alan değildir fakat alanın bulunduğu coğrafya zor bir coğrafyadır. Yani teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızın gönüllü teşkilatlarımızın onların çabaları önemli fakat tabiatında onların önüne getirdiği zorluklar olmuştur. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır.
12.05: Datça'daki yangınla ilgili son bilgileri aktaran A Haber muhabiri, "12 uçak, 27 helikopter ve 1466 personelle müdahale sürüyor." dedi.
11.41: BAKAN KİRİŞCİ ÇALIŞMALARI HAVADAN TAKİP ETTİ
Yangının başlamasının ardından dün Datça'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah saatlerinde helikopterden yanan alanları havadan inceledi, söndürme çalışmalarını takip etti.
Uçuşta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da yer aldı. Bakan Kirişci'nin öğlen saatlerinde yangının son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapacağı bildirildi.
Mesudiye Mahallesi'nin bir çok noktasında konuşlandırılan arazöz, itfaiye ve TOMA'lar yangının yerleşim yerine yaklaşmasını engelledi.
11.04: ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI
İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.
10.41: İZMİR'DE YANGINLAR KISMİ OLARAK KONTROL ALTINDA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her iki bölgedeki yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Karaköy mevkindeki yangına orman teşkilatının 9 dakika içerisinde gereken müdahaleyi yaptığını belirten Köşger, "Olağanüstü bir faaliyetle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmaktalar. Bu süre zarfında 117 araç ve 750'nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eş güdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek" ifadesini kullandı.
'TOPLAM 120 HEKTARLIK MAKİLİK VE ORMAN ZARAR GÖRDÜ'
Meteorolojik verilere göre saat 10.00-11.00 arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Vali Köşger "O nedenle halen risk geçmiş değil. Başka alanlarda da risk olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor. Toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Bunun dışında bir mal kaybı bulunmamakta. Genel itibariyle makilik ve çalılık alanlar olduğu için çok şükür ciddi bir orman kaybı söz konusu değil" dedi.
'RÜZGAR TÜRBİNLERİNDEN ETKİLENEN YOK'
18.05'te başlayan Ovacık yangınına 2 dakikada intikal edildiğini vurgulayan Vali Köşger, şöyle devam etti:
"Herhangi bir zaman kaybı olmadı. Başarının arkasında bu seri müdahalenin faydası var. Tahliye edilen sitelerde de vatandaşlarımıza ikametlerine dönebileceklerini söyledik. Tehlike geçmiş durumda. Onların ikametlerine tehdit eden bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak dün gece itibariyle ciddi bir tehlike atlatıldı. Yangın, iki siteye sirayet edecek şekilde şiddetini artırmıştı. Yangından etkilenen rüzgar tribünü yok. Ancak hem rüzgar tribünleri hem de yüksek gerilim hattı havadan orman yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Böyle de bir zorluk vardı. Bunlara rağmen bu başarı yakalanmış oldu."