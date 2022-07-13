Metroda kadınların fotoğraflarını çekiyor yalanıyla darbedildi

Bursa'da metrodan kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla darbedilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. hastanelik oldu. Telefonunda yapılan incelemede iddia edilen fotoğraflara rastlanmazken, saldırı anının bir yolcun tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.
YOLCULAR DÖVDÜ
Pazar günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda yabancı uyruklu İbrahim E., vagondaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, diğer yolcular tarafından darbedildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan İbrahim E.'nin polis ekiplerince alınan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.