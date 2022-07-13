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    • Yaşam
    • 13.07.2022 12:53
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    • 13.07.2022 12:53
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    Metroda kadınların fotoğraflarını çekiyor yalanıyla darbedildi

    Bursa'da yabancı uyruklu İbrahim E., metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla darbedildi. Cep telefonunda yapılan incelemede metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı. Tedavisi hastanede tamamlanan İbrahim E. kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

    DHA
    Telefonunda metroda çekilmiş kadın fotoğrafı bulunmadı, darbedenlerden şikayetçi oldu

    Bursa'da metrodan kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla darbedilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. hastanelik oldu. Telefonunda yapılan incelemede iddia edilen fotoğraflara rastlanmazken, saldırı anının bir yolcun tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

    YOLCULAR DÖVDÜ
    Pazar günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda yabancı uyruklu İbrahim E., vagondaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, diğer yolcular tarafından darbedildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ
    Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan İbrahim E.'nin polis ekiplerince alınan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

        ŞİKAYETÇİ OLDU
        İbrahim E.'nin cep telefonunda yapılan incelemede ise metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı. Bunun üzerine İbrahim E. ise kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

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