Metroda kadınların fotoğraflarını çekiyor yalanıyla darbedildi

ŞİKAYETÇİ OLDU

İbrahim E.'nin cep telefonunda yapılan incelemede ise metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı. Bunun üzerine İbrahim E. ise kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

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