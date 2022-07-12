Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mehmet Eymen Ulukut'un filmleri aratmayan hikayesi!

    Mehmet Eymen Ulukut, İstanbul’da doğdu. Sorbonne Üniversitesi’nde okudu. Son durağı ise Darülaceze oldu. Gençlere şu tavsiyede bulundu: Plan yapın. Kararlarınızdan asla taviz vermeyin! İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Issız adam

    Sorbonne'dan Darülaceze'ye uzanan hayat hikayesi, filmleri aratmadı... Mehmet Eymen Ulukut, 1949'da İstanbul Nişantaşı'nda hayata gözlerini açtı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası yaptı. Uzun süre Fransız Le Monde gazetesinde çalıştı. Bu sırada, Nicole isimli bir Fransız kadınla tanıştı. 1971'de sevgilisiyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Evlilik hayali kurarken Nicole Fransa'ya dönme kararı aldı. Filmleri aratmayan hayat hikayesinde son durağı Darülaceze olan Ulukut, "Gençlere tavsiyem yaşamlarını planlasınlar, ben çok plansız yaşadım. Ne olmak istediklerine karar versinler, taviz vermesinler. Kendilerine bir hedef koymadan olmuyor.



    HAYATI KUŞAKLADI
    Aydın Nazilli, geçtiğimiz ay şiddetli fırtınayla sarsıldı. Leylek yuvası yıkıldı. 3 yavru öldü, birinin de kanadı kırıldı. Laklak ismi verilen talihsiz kuş, kanadı ampute edildikten sonra Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yollandı. Çiftlikte görevli veteriner hekim Mustafa Agar, Laklak için özel bir bakım yapıldığını açıkladı. "Günde 3 öğün besleniliyor. Balık, karaciğer ve et ürünleri yiyer. Artık Laklak göç edemez. Bir kanadı yok. Hayatının sonuna kadar bizimle kalacak. Laklak da artık bizim çiftliğimizin bir bireyi" ifadesini kullandı.



    BUNU DA 'GÖL'DÜK
    Küresel ısınma, Türkiye'de de etkisini gösterdi. Manisa'da kuş cenneti Marmara Gölü su kaybı nedeniyle çekildi. Çiftçiler, tarıma açılan gölde arazi kapmak için birbirine girdi! Rafet Kerse, "Göle kıyısı olan 7 köy var fakat tanımadığımız insanlar gelip gölü işgal ediyor" diyerek yaşananlara isyan etti. Bölge sakinlerinden Hasan Çetin ise "Adamlar göl arazisinde belinde tabancayla geziyor" dedi.



        AŞIRI KALABALIK
        Coronavirüs vaka sayıları tırmandı. Herkesi panik sardı! Üçüncü dozun ardından hatırlatma aşısı randevuları da açıldı. Vatandaşlar soluğu hastanede aldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde dün bin kişilik aşı randevusunda yer kalmadı. Hastanedeki kuyruk, herkesi şaşkınlığa uğrattı.



        ŞOK ORDULAR!
        Onur Ron Aksoy, Çin'den sahte ekipman ithal etti. ABD ordusunu kandırıp 1 milyar dolar servet elde etti. Yakayı ele verdi! Türk vatandaşı, ABD ordusunu dolandırdı! Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Onur Aksoy, Miami'de kurduğu şirket üzerinden Çin'den sahte Cisco ekipmanı ithal etmeye başladı. Ardından bu ürünleri okul, hastane, devlet kurumları ve orduya sattı! Tam 1 milyar dolarlık vurgun yaptı! Kısa sürede yakalandı. Tutuklandı. Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. "Operasyon sırasında Aksoy'un evinde 100 milyon dolara ulaşıldı" ifadesini kullandı.



        YENİ YAŞAM
        Yaşam Ayavefe, lüks yaşantısını sosyal medya hesabından gözler önüne serdi. 1.7 milyon kişinin takip ettiği hesabında otel, helikopter ve lüks araçlarda çektirdiği fotoğraflara binlerce like geldi. KKTC'de kumarhaneci Halil Falyalı, 8 Şubat'ta sır dolu bir suikaste kurban gitti. Soruşturmada, cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlendiği iddia edildi. Ancak şok bir iddia daha gündeme geldi. Buna göre suikastin azmettiricisi olan Yaşam Ayavefe, tetikçiye 10 milyon dolar ödedi! Yunanistan'a yüklü parayla kaçtığı belirlendi! Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Ayavefe'ye Yunanistan'ın onursal vatandaşlık verdiği belirlendi. Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ve İçişleri Bakanı Voridis'in imzasının yer aldığı kararda Ayavefe'nin Yunanistan'a "önemli hizmetleri" bulunduğu belirtildi!



            AH CEMRE...
            Balıkesir dün dünyalar güzeli Cemre'ye ağladı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitiren Cemre Uçaryılmaz (27) ne yazık ki kanseri atlatamadı. Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. Bir Genetikçinin Dünyası adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Ancak geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre ne yazık ki kurtarılamadı. Dün gözyaşları içinde memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Cemre geçtiğimiz yıl üniversiteden arkadaşı olan Umut Metin ile evlenmişti. "Onun sayesinde hastalığı 2 kez yendim" demişti. İşte biricik eşi Umut dün onu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.



            KEREM VURGUNU
            Rusya'da dolandırıcılar bir kadını aradı. Kendini Kerem Bürsin olarak tanıttı. Ünlü oyuncunun hayranı olan kadın, ses kaydına inandı. Bürsin sandığı dolandırıcılara tam 2 milyon ruble kaptırdı. Dolandırıcılar, kadının parayı göndermesinin ardından ortadan kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İncelemenin Türkiye'ye uzanabileceği belirtiliyor.



            ÖLÜME DÜŞTÜ
            Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan Meryem Özkıraç, 7 Temmuz'da ilçe merkezine gitmek için evden çıktı. Bir yolcu minibüsüne bindi. Para ödemek için şoför mahaline kadar gitti. Daha sonra ücreti verip bir koltuğa oturmak istedi. Ancak minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Kanlar içinde kaldı. Yaralı Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere kurtarılamadı. Önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gelişme sonrası ekipler minibüs şoförü Cumali K.'yı evinde gözaltına aldı. Cumali K.. mahkemeye çıkarıldı. Ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı. Öte yandan ekipler araç içi kameraları incelemeye aldı. Özkıraç'ın düşüş anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.



                96.5 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 96 milyon 594 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 134 bin 878'er lira, 4 bilenler 2 bin 223'er lira, 3 bilenler 140'ar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                656 BİN DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 656 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 341'er lira, 8 bilenler 218'er lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar
                Haberler Yaşam Mehmet Eymen Ulukut'un filmleri aratmayan hikayesi!
                    SON DAKİKA