Mehmet Eymen Ulukut'un filmleri aratmayan hikayesi!

Sorbonne'dan Darülaceze'ye uzanan hayat hikayesi, filmleri aratmadı... Mehmet Eymen Ulukut, 1949'da İstanbul Nişantaşı'nda hayata gözlerini açtı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası yaptı. Uzun süre Fransız Le Monde gazetesinde çalıştı. Bu sırada, Nicole isimli bir Fransız kadınla tanıştı. 1971'de sevgilisiyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Evlilik hayali kurarken Nicole Fransa'ya dönme kararı aldı. Filmleri aratmayan hayat hikayesinde son durağı Darülaceze olan Ulukut, "Gençlere tavsiyem yaşamlarını planlasınlar, ben çok plansız yaşadım. Ne olmak istediklerine karar versinler, taviz vermesinler. Kendilerine bir hedef koymadan olmuyor.
HAYATI KUŞAKLADI
Aydın Nazilli, geçtiğimiz ay şiddetli fırtınayla sarsıldı. Leylek yuvası yıkıldı. 3 yavru öldü, birinin de kanadı kırıldı. Laklak ismi verilen talihsiz kuş, kanadı ampute edildikten sonra Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yollandı. Çiftlikte görevli veteriner hekim Mustafa Agar, Laklak için özel bir bakım yapıldığını açıkladı. "Günde 3 öğün besleniliyor. Balık, karaciğer ve et ürünleri yiyer. Artık Laklak göç edemez. Bir kanadı yok. Hayatının sonuna kadar bizimle kalacak. Laklak da artık bizim çiftliğimizin bir bireyi" ifadesini kullandı.
BUNU DA 'GÖL'DÜK
Küresel ısınma, Türkiye'de de etkisini gösterdi. Manisa'da kuş cenneti Marmara Gölü su kaybı nedeniyle çekildi. Çiftçiler, tarıma açılan gölde arazi kapmak için birbirine girdi! Rafet Kerse, "Göle kıyısı olan 7 köy var fakat tanımadığımız insanlar gelip gölü işgal ediyor" diyerek yaşananlara isyan etti. Bölge sakinlerinden Hasan Çetin ise "Adamlar göl arazisinde belinde tabancayla geziyor" dedi.