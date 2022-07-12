Mehmet Eymen Ulukut'un filmleri aratmayan hikayesi!





AH CEMRE...

Balıkesir dün dünyalar güzeli Cemre'ye ağladı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitiren Cemre Uçaryılmaz (27) ne yazık ki kanseri atlatamadı. Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. Bir Genetikçinin Dünyası adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Ancak geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre ne yazık ki kurtarılamadı. Dün gözyaşları içinde memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Cemre geçtiğimiz yıl üniversiteden arkadaşı olan Umut Metin ile evlenmişti. "Onun sayesinde hastalığı 2 kez yendim" demişti. İşte biricik eşi Umut dün onu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.