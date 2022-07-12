İşadamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala sürat teknesiyle yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybettiler

Sürat teknesi kayalıklara çarptı, işadamı ve eşi kurtarılamadı. Acı olay, önceki akşam Muğla Bodrum'da yaşandı. Ankaralı iş insanı Ünal Pala ailesiyle birlikte tatile çıktı. Pazar akşamı da eşi Evrim ve 12 yaşındaki kızı Mina'yla birlikte Zeytinlikuyu Koyu'ndan sürat botuna atladı. Gezintiye çıktı. Teknelerine döndükleri sırada 70 metre açıklıktaki kayalıklara çarptı. İşadamı ile eşi Evrim, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Çarpmanın etkisiyle denize düşen Mina ise 150 metre yüzdükten sonra kıyıya ulaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü açıklandı. Korkunç kaza, denizin ortasındaki kayalıkların yol açtığı tehlike bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 30 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki kayalıklar, bölgedeki balıkçıların bile korkulu rüyasıydı!