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    İşadamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala sürat teknesiyle yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybettiler

    İşadamı Ünal Pala, ailesiyle tekne tatiline çıktı. Önceki akşam sürat botuna atladı. 70 metre açıklıktaki kayalıklara çarptı! Eşiyle birlikte hayata gözlerini kapadı. Kızı Mina ise 150 metre yüzerek kurtulmayı başardı.

    Son sürat acı

    Sürat teknesi kayalıklara çarptı, işadamı ve eşi kurtarılamadı. Acı olay, önceki akşam Muğla Bodrum'da yaşandı. Ankaralı iş insanı Ünal Pala ailesiyle birlikte tatile çıktı. Pazar akşamı da eşi Evrim ve 12 yaşındaki kızı Mina'yla birlikte Zeytinlikuyu Koyu'ndan sürat botuna atladı. Gezintiye çıktı. Teknelerine döndükleri sırada 70 metre açıklıktaki kayalıklara çarptı. İşadamı ile eşi Evrim, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Çarpmanın etkisiyle denize düşen Mina ise 150 metre yüzdükten sonra kıyıya ulaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü açıklandı. Korkunç kaza, denizin ortasındaki kayalıkların yol açtığı tehlike bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 30 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki kayalıklar, bölgedeki balıkçıların bile korkulu rüyasıydı!



    Ünal-Evrim Pala çiftinin cenazeleri, Ankara'ya gönderilecek.



    Bu tekne Pala çiftine mezar oldu.



        Ünal Pala, 30 kilometrelik hızla giderken denizin ortasındaki kayaya çarptı. Eşiyle birlikte kurtarılamadı.



        Bodrum'da kıyıya 70 metre açıklıkta bulunan kayalık, bir aileyi paramparça etti.

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