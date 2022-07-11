Takla atan araç alev aldı! Ağır yaralı sürücü son anda kurtarıldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı. Sürücü, kaza sonrası alev alan otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.



Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. (27) idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak kaldırım üzerindeki reklam panosuna çarparak zor durabildi.