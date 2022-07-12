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    • Yaşam
    • 12.07.2022 14:52
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    • 12.07.2022 14:52
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    2 bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

    Eskişehir'de Gürkan Güler'e ait park halindeki ticari araca çarpan kimliği belirsiz sürücü, hasar bedeli için otomobilin aynasına not ve para bıraktı. Notta hasardan dolayı özür dilenirken, Güler hasar için 10 TL bırakıldığını görünce şaşkına döndü. Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.

    İHA
    Hasar için bıraktığı para şaşkına çevirdi

    Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.

    İSTEMEDEN ARACINIZA ÇARPTIM
    Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.

    Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

    İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİM
    Gürkan Güler çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür ederek şaşkın olduğunu vurguladı.

        Güler'in sözleri şu şekilde:
        "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum."

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