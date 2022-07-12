2 bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.
İSTEMEDEN ARACINIZA ÇARPTIM
Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.
Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.
İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİM
Gürkan Güler çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür ederek şaşkın olduğunu vurguladı.