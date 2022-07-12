Mehmet Gürbüz 17 aylıkken şaşılık ameliyatı geçirmişti! Narkozun fazla kullanılması hayatını altüst etti

Konya meram'da yaşayan Hüseyin ve Mehtap Gürbüz çiftinin oğulları Mehmet, 2013 yılında henüz 17 aylıkken özel bir hastanede şaşılık ameliyatı oldu. Ancak iddiaya göre ameliyat sırasında kendisine fazla narkoz verildi. Bu yüzden Mehmet'in ameliyat bitiminin hemen ardından kalbi durdu. 12 dakika boyunca müdahale edilen talihsiz yavru yeniden hayata döndü ama beyin fonksiyonları bozulmuştu. 11 aylıkken süper zeka teşhisi konulan Mehmet'in şu an yüzde 97.6 oranında engelli raporu bulunduğu öğrenildi. 9 yıldır yatağa bağımlı olan Mehmet'in ailesi perişan oldu.Oğluna gözü gibi bakan anne Mehtap Gürbüz, evladını şırıngayla beslediğini söyledi. Çok zor günlerden geçtiklerini belirten acılı kadının şu sözleri yürekleri deldi geçti: Yavrum hiç uyanmadan 32 gün boyunca yoğun bakımda yattı. Uyandığında ise hiçbir tepki vermedi. Hiçbir şekilde konuşamıyor, yutkunamıyor, temas kuramıyor, hareket edemiyor. Süper zeka çocuğum 9 yıldır yatağa bağımlı hale geldi. Bana anne demesini o kadar çok özledim ki.