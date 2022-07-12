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    • Yaşam
    • 12.07.2022 17:20
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    • 12.07.2022 17:20
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    Apartmanın 6'ıncı katından düşen öğretmen kurtarılamadı

    Kastamonu’da akraba ziyaretine gelen bir öğretmen, dengesinin kaybederek apartmanın 6. katından düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA
    Binanın 6’ncı katından düşen öğretmen öldü

    Kastamonu'da bir apartmanın 6'ncı katından düşen kadın öğretmen, yaşamını yitirdi.

    ZEMİNE ÇAKILARAK AĞIR YARALANDI
    İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'ta, Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı.

    YARALI ÖĞRETMEN KURTARILAMADI
    Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti.

    YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
    Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Çörekcioğlu'nun yakınları hastanede fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor.

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