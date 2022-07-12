Apartmanın 6'ıncı katından düşen öğretmen kurtarılamadı

YARALI ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti.