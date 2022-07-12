Apartmanın 6'ıncı katından düşen öğretmen kurtarılamadı

Kastamonu'da bir apartmanın 6'ncı katından düşen kadın öğretmen, yaşamını yitirdi.
ZEMİNE ÇAKILARAK AĞIR YARALANDI
İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'ta, Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı.
YARALI ÖĞRETMEN KURTARILAMADI
Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti.
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Çörekcioğlu'nun yakınları hastanede fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor.