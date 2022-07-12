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    • Yaşam
    • 12.07.2022 17:49
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    • 12.07.2022 17:49
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    Ankara'da tepki çeken olay! Düğün magandaları yol kapatıp halay çektiler

    Ankara'nın Elmadağ ilçesinde akşam saatlerinde tepki çeken bir olay yaşandı. Kalabalık bir düğün magandası yol kapatıp oyun oynadılar. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Yol kapatıp halay çektiler

    Ankara'da düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak oyun oynadı. Diğer araçların geçmekte zorluk yaşadığı görüntüler cep telefonu tarafından kaydedildi.

    Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 20 araçtan oluşan düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak davul eşliğinde oyun oynadı. O esnada trafikte olan yolcu otobüsü ve çevredeki diğer araçlar geçmekte zorluk yaşadı. Araç içerisinde bulunan sürücülerin kornalarla isyan ettikleri görüntüler cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Ankara'da tepki çeken olay! Düğün magandaları yol kapatıp halay çektiler
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