Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.07.2022 18:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 18:06
    ABONE OL

    Eskişehir'de bir tuhaf olay! 2 bin 300 TL'lik hasar için özür dileyen adam 10 TL bırakıp gitti

    Eskişehir'de sabah saatlerinde bir kişi aracınına yaklaştığında aynasının ve tamponun hasar aldığını fark etti. Hasarı inceleyen kişi aracının sileciklerinde bir özür notu ve 10 TL buldu. Olaya karşı şaşkınlığını ifade etti.

    İHA
    2300 TL’lik hasar için 10 TL bıraktı

    Eskişehir'de park halindeki ticari aracına çarpıldığını fark eden Gürkan Güler, cam sileceğine bırakılan not ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce şaşkına döndü. Çarpan sürücü yazdığı notta hasardan dolayı özür dilerken, Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.

    Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.

    Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

        NOTU OKUYUNCA İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİM KENDİME


        Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İran’da üçlü zirve! Başkan Erdoğan da katılacak
        Haberler Yaşam Eskişehir'de bir tuhaf olay! 2 bin 300 TL'lik hasar için özür dileyen adam 10 TL bırakıp gitti
            SON DAKİKA