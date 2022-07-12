Eskişehir'de bir tuhaf olay! 2 bin 300 TL'lik hasar için özür dileyen adam 10 TL bırakıp gitti

Eskişehir'de park halindeki ticari aracına çarpıldığını fark eden Gürkan Güler, cam sileceğine bırakılan not ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce şaşkına döndü. Çarpan sürücü yazdığı notta hasardan dolayı özür dilerken, Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.
Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.
Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.