Tarlasını yaban domuzlarından korumak için bulduğu çözüm ağızları açık bıraktı

Arman, herkesten farklı tepkiler aldığını belirterek, "Tarlamdaki haşhaşları korumam için aklıma böyle bir fikir geldi. Emeğimin karşılığını almak için traktörümün kabinine böyle ranzaya benzer fikir üretip, mahsulümü korumam gerektiğini düşündüm ve faydasını görüyorum. Geceleri sabaha kadar nöbet tutup, gündüzleri ise evde uyuyorum. Herkesten farklı farklı tepkiler alıyorum. Kimisi bu davranışımı takdir ediyor, kimisi 'uğraşılmaz' diyor" dedi.

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