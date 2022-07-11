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    • Yaşam
    • 11.07.2022 11:10
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    • 11.07.2022 11:10
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    Tarlasını yaban domuzlarından korumak için bulduğu çözüm ağızları açık bıraktı

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çiftçilik yapan Hakan Arman, tarlasına dadanan yaban domuzları nedeniyle canından bezdi. Domuzların tarlasını işgal ettiği Arman, mahsüllerini korumak için bulduğu çözümle herkesi şaşkına uğrattı.

    İHA
    Çiftçinin ranzalı çözümü görenleri hayrete düşürdü

    Acıpayam ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hakan Arman isimli çitfçi, haşhaş ekili tarlasına sürekli dadan domuzlarla başı dertte. Hemen hemen her gece tarlasını işgal eden yaban domuzlarıyla başa çıkmanın yollarını arayan Arman, bulduğu çözümle herkesi şaşkına uğrattı.

    TRAKTÖRÜN ÜSTÜNE RANZA YAPTI
    Geceleri domuzların sürü halinde gezmesi nedeniyle tarlasının çok zarar gördüğünü vurgulayan Arman, çareyi kendisine ait traktör kabinin üstüne ranza yapmakta buldu. Gece gündüz demeden nöbet tutan Arman, görenlerin bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtse de, bulduğu çözümün faydasını gördüğünü söyledi.

    FARKLI FARKLI TEPKİLER ALIYORUM
    Kendi mahsulünü yaban domuzlardan korumanın tek yolunu nöbet tutmak olduğunu ifade eden Hakan Arman, emeğinin karşılığını almak için gece gündüz nöbet tutuyor.

    Arman, herkesten farklı tepkiler aldığını belirterek, "Tarlamdaki haşhaşları korumam için aklıma böyle bir fikir geldi. Emeğimin karşılığını almak için traktörümün kabinine böyle ranzaya benzer fikir üretip, mahsulümü korumam gerektiğini düşündüm ve faydasını görüyorum. Geceleri sabaha kadar nöbet tutup, gündüzleri ise evde uyuyorum. Herkesten farklı farklı tepkiler alıyorum. Kimisi bu davranışımı takdir ediyor, kimisi 'uğraşılmaz' diyor" dedi.

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    Haberler Yaşam Tarlasını yaban domuzlarından korumak için bulduğu çözüm ağızları açık bıraktı
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