İstanbul'un göbeğinde kazdıkça tarih fışkırıyor! Osmanlı ve Bizans'tan kalma...

Fatih'te Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalan Ayasofya'nın karşısında Yerebatan Sarnıcı'nın hemen yanında yer alan ve dünyanın sıfır noktası kabul edilen Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sırasında Osmanlı'da mahalle olduğu düşünülen yapı kalıntıları ve Bizans dönemine ait duvarlar bulundu. Halka açık bir şekilde devam eden çalışmaları turistler de ilgiyle izliyor.
Osmanlı Devleti döneminde de korunan insanlık tarihinin en önemli eserlerinden Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar İBB Miras tarafından 2019 yılında başlamıştı. O dönemde Yerebatan Parkı ve çevresinin düzenleme çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar çıkmasıyla genişletilen projede ilk olarak Su Terazisi'ne Valens Kemeri tarafından gelen bir su kanalı ortaya çıkarılmıştı.
HAMAM OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Milyon Taşı'nın hemen arkasındaki arkeolojik kazılarda ise Bizans dönemine ait duvar kalıntıları çıktı. Hatta Osmanlı'nın yapıları inşa ederken Bizans duvarlarını gördükleri ve binanın daha sağlam bir şekilde yapılması için bu yapıları binaların temellerinde kullandıkları anlaşıldı. Ayrıca Su Terazisi'nin kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda ise geç dönem Osmanlı'ya ait sarnıç yapısı ile Su Terazisi'ne bitişik vaziyette bir hamam olduğu tahmin ediliyor.
İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, 3 yıldır devam eden arkeolojik kazılara ilişkin bilgi vererek, ortaya çıkarılan kalıntıları anlattı. Birçok yapı kalıntısı bulunduğunu ve kesinlik için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gedik, alanın önemine vurgu yaptı.