İstanbul'un göbeğinde kazdıkça tarih fışkırıyor! Osmanlı ve Bizans'tan kalma...

HAMAM OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Milyon Taşı'nın hemen arkasındaki arkeolojik kazılarda ise Bizans dönemine ait duvar kalıntıları çıktı. Hatta Osmanlı'nın yapıları inşa ederken Bizans duvarlarını gördükleri ve binanın daha sağlam bir şekilde yapılması için bu yapıları binaların temellerinde kullandıkları anlaşıldı. Ayrıca Su Terazisi'nin kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda ise geç dönem Osmanlı'ya ait sarnıç yapısı ile Su Terazisi'ne bitişik vaziyette bir hamam olduğu tahmin ediliyor.

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, 3 yıldır devam eden arkeolojik kazılara ilişkin bilgi vererek, ortaya çıkarılan kalıntıları anlattı. Birçok yapı kalıntısı bulunduğunu ve kesinlik için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gedik, alanın önemine vurgu yaptı.