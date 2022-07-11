Sevgilisi Özgür Günden asitle saldırmıştı! Sojida Kalandarova'dan 38 gün sonra acı haber

Denizli Pamukkale'de 17 yıl önce kayınvalidesini öldürdüğü için tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür Günden (44), hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen Özbek sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgız arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva (23) ile birlikte otele gitti. İkili, arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden kavga etti. Kalandarova'nın telefonunu kontrol etmek isteyen Günden, olumsuz cevap alınca çıldırdı. Arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Kalandarova ve Khaırullaeva'nın üzerine savurdu.