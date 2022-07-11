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    Sevgilisi Özgür Günden asitle saldırmıştı! Sojida Kalandarova'dan 38 gün sonra acı haber

    Özgür Günden, kıskançlık yüzünden tartıştığı Özbek sevgilisi Sojida Kalandarova ve arkadaşına asit attı. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Kalandarova, 38 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

    Son derece acı!

    Denizli Pamukkale'de 17 yıl önce kayınvalidesini öldürdüğü için tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür Günden (44), hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen Özbek sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgız arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva (23) ile birlikte otele gitti. İkili, arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden kavga etti. Kalandarova'nın telefonunu kontrol etmek isteyen Günden, olumsuz cevap alınca çıldırdı. Arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Kalandarova ve Khaırullaeva'nın üzerine savurdu.



    YURT DIŞINA KAÇACAKTI
    Otelden kaçan Özgür Günden'in yurt dışına çıkma planları vardı. Ancak Aydın'da saklanırken yakalandı. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Khaırullaeva, taburcu edildi. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Kalandarova, İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Doktorların büyük mücadele verdiği genç kadın, 38 gündür tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde can verdi. Yüzüne sıçrayan asitle sağ gözünü kaybeden Özgür Günden, "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" demişti.

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    Haberler Yaşam Sevgilisi Özgür Günden asitle saldırmıştı! Sojida Kalandarova'dan 38 gün sonra acı haber
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